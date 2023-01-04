Otomobilin alev alev yandığı anlar kamerada

Burhan CEYHANBahattin ALBAYRAK/ KUYUCAK (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Otomobilin alev alev yandığı anlar kameraya yansırken, sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.
Olay, saat 15.00 sıralarında AydınDenizli D320 Karayolu Pamukören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nazilli istikametinden Denizli yönüne seyir halinde olan Hayati Emre K. yönetimindeki 09 V 1993 plakalı otomobilin motoru, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden sürücü otomobili kenara çekip, aracı terk etti. Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken, diğer sürücüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar ise kameraya yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHANBahattin ALBAYRAK
2023-01-04 21:42:26
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.