Efeler 09, Emre Akbulut'u aldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



AYDIN, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki ilk sezonunda Play-Off yarışına ortak olan Efeler 09 SFK, ara transfer döneminde üçüncü takviyesi olarak Darıca Gençlerbirliği´nden sağ kanat oyuncusu Emre Akbulut´u kadrosuna kattı. Futbola Aydın´da başlayan ve altyapısında devam ettiği Aydınspor 1923´te ilk kez profesyonel kariyerine adım atan 23 yaşındaki oyuncu, sırasıyla Etimesgut Belediyespor, İskenderunspor, Aydın Yıldızspor, Kuşadasıspor ve son olarak Darıca Gençlerbirliği´nde forma giydi. Aydınspor 1923´te gelişim liglerinde Türkiye şampiyonluğu ve Kuşadasıspor´da Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğu bulunan Emre Akbulut, BAL´da 29 maçta 3, 3'üncü Lig´de ise 53 maçta 1 gol kaydetti. DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-01-05 10:35:50



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