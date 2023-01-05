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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın filede Vakıfbank'a konuk olacak

DHA

Aydın filede Vakıfbank'a konuk olacak


AYDIN, (DHA)MİSLİ.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, erteleme maçında yarın Vakıfbank'a konuk olacak. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak 11'inci hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. Aydın temsilcisi ligde çıktığı 12 karşılaşmada 4 galibiyet, 8 yenilgi alarak 14 puanla 10'uncu sırada yer alıyor. Aynı periyotta sadece 1 kez kaybeden Vakıfbank ise 32 puanla 2'nci basamakta zirve yarışı veriyor. Karşılaşma Vakıfbank'ın FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele etmesi nedeniyle ertelenmişti.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)
2023-01-05 11:46:48

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