Aydın filede Vakıfbank'a konuk olacak

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AYDIN, (DHA)MİSLİ.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, erteleme maçında yarın Vakıfbank'a konuk olacak. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak 11'inci hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. Aydın temsilcisi ligde çıktığı 12 karşılaşmada 4 galibiyet, 8 yenilgi alarak 14 puanla 10'uncu sırada yer alıyor. Aynı periyotta sadece 1 kez kaybeden Vakıfbank ise 32 puanla 2'nci basamakta zirve yarışı veriyor. Karşılaşma Vakıfbank'ın FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele etmesi nedeniyle ertelenmişti.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-01-05 11:46:48



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