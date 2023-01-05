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Sahil Güvenlik Komutanlığı: Yunan Sahil Güvenlik Botu tarafından 'Türk Balıkçı Teknelerine' gerçekleştirilen taciz teşebbüsü 'Türk Sahil Güvenlik Botu' tarafından engellenmiştir.DHA-Flaş Haber Türkiye-Aydın

2023-01-05 19:02:27



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