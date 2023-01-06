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Nazilli Belediyespor'da Arda olmadı, Ömer geldi

DHA

Nazilli Belediyespor'da Arda olmadı, Ömer geldi


NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ikinci yarısında alt sıralardan kurtulma mücadelesi verecek Eşin Group Nazilli Belediyespor kaleci transferini bitirdi. Daha önce Trabzonspor'un genç filebekçisi Arda Akbulut'la anlaşma sağlayıp son anda transferini gerçekleştiremeyen siyah-beyazlılar, Zonguldak Kömürspor forması giyen Ömer Kavurkacı'yı kadrosuna dahil etti. Nazilli Belediyespor altyapısından yetişip bu kulüpte profesyonel olan 30 yaşındaki eldiven yuvasına döndü. Nazilli Belediyespor'un ardından Erzin Belediyespor, Somaspor, Elazığ Karakoçan, Kırşehir Belediyespor'da da kaleyi koruyan Ömer, Zonguldak Kömürspor'da bu sezonun ilk yarısında 7 resmi maça çıktı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)
2023-01-06 10:48:06

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