Kuşadası açıklarında, geri itilen 45 kaçak göçmen kurtarıldı

Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 45 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı.
Sahil Güvenlik tarafından Kuşadası açıklarında, 5 Ocak günü saat 04.40'ta, lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisi ve botu, bölgeye ulaştı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bottaki 45 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY
2023-01-07 10:59:30
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