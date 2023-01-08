Didim'de göçmen kaçakçılığı hükümlüleri yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde 'göçmen kaçakçılığı' suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. ve F.N. ile 3 yıl 5 ay 20 gün cezası bulunan Z.T.'nin Balat ve Akköy mahallelerinde saklandığını tespit etti. Dün akşam saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığından aranan 3 kişiyi yakaladı. İ.G., F.N. ve Z.T. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2023-01-08 11:23:42
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