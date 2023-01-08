Didim'de göçmen kaçakçılığı hükümlüleri yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim'de göçmen kaçakçılığı hükümlüleri yakalandı

DHA

Didim'de göçmen kaçakçılığı hükümlüleri yakalandı


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde 'göçmen kaçakçılığı' suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. ve F.N. ile 3 yıl 5 ay 20 gün cezası bulunan Z.T.'nin Balat ve Akköy mahallelerinde saklandığını tespit etti. Dün akşam saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığından aranan 3 kişiyi yakaladı. İ.G., F.N. ve Z.T. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2023-01-08 11:23:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın İl Jandarma Komutanı Aldemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Aydın İl Jandarma Komutanı Aldemir, AA'nın "Yılın ...
Aydın'da iki firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da iki firari hükümlü yakalandı
(Görüntülü)TARİHİ KADIKALESİ KAZILARINDA KADIN İSKELETİ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)TARİHİ KADIKALESİ KAZILARINDA KADIN ...
Tarihi Kadıkalesi kazılarında kadın iskeleti bulundu
YEREL HABERLER Tarihi Kadıkalesi kazılarında kadın iskeleti bulundu
Kadıkalesi Antik Kenti'ndeki kilisede kadın mezarı bulundu
YEREL HABERLER Kadıkalesi Antik Kenti'ndeki kilisede kadın mezarı ...
Kuşadası açıklarında, geri itilen 45 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası açıklarında, geri itilen 45 kaçak göçmen ...
Aydın'da çıkan ev yangınında anne ile bebeği mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın'da çıkan ev yangınında anne ile bebeği mahalle ...
Aydın açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Aydın açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı
Kuşadası'nda geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda geri itilen 45 düzensiz göçmen ...
Aydın'da zeytin ağacından düşen kişi öldü
YEREL HABERLER Aydın'da zeytin ağacından düşen kişi öldü
Aynı tümülüste 2'nci kez kaçak kazı yaparken yakalandılar
YEREL HABERLER Aynı tümülüste 2'nci kez kaçak kazı yaparken ...
Aydın'da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aydın'da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ...
Aydın'da iş makineleriyle kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da iş makineleriyle kaçak kazı yapan 8 kişi ...
Nazilli, Altay'dan Erdem'i aldı
YEREL HABERLER Nazilli, Altay'dan Erdem'i aldı
Nazilli Belediyespor'da Arda olmadı, Ömer geldi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da Arda olmadı, Ömer geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.