İnce, patlamada 8 kişinin öldüğü restoranın önüne karanfil bıraktı



Bahattin ALBAYRAK/ AYDIN, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Aydın'ın Nazilli ilçesinde 30 Aralık'ta meydana gelen patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği restoranın önüne giderek karanfil bıraktı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aydın'ın Nazilli ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. İnce ilk olarak Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ini (ÖRKOOP) ziyaret ederek kooperatif Başkanı Ünal Önal'dan bölgedeki çiftçilerin sorunları hakkında bilgi aldı. İnce'nin programına, Memleket Partisi Genel Başkanvekili Nurdan Demirbağ Şahin, Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Dudu, MYK üyeleri Ali Acar, Ali Asuman Güven, Süleyman Dinçberk, Mahir Bakan, Aydın İl Başkanı Cavit Yenipazarlı, İzmir İl Başkanı Cüneyt Oğuz, Denizli İl Başkanı Erhan Derici, Muğla İl Başkanı İbrahim Şimşek, Samsun İl Başkanı Recep Kılıç, Nazilli İlçe Başkanı Ali Çetinkaya, partililer ve çok sayıda üretici katıldı. İnce kooperatif ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Tarım stratejik bir sektördür. Sanayi kadar turizm kadar önemlidir. İthal ürünle bu iş olmaz, kendin üreteceksin. Benim çocukluğumda yaptığım gibi hayvancılık artık yok. Durum çok değişti. Tarım ve hayvancılık artık çok modernleşti. Tarımı ve hayvancılığı ayağa kaldırmadan Türkiye'yi ayağa kaldıramayız. Bunu da inşallah biz başaracağız" dedi.

'ALLAH'TAN YEREL BASIN VAR'

İnce, kooperatif ziyaretinin ardından İsabeyli Mahallesi'nde üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Nazilli Gazeteciler Cemiyetini de ziyaret eden ince gazetecilerle sohbet etti. Cemiyet Başkanı Ümit Özmen'den bilgi aldı. Cemiyette bulunan gazetecilere açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, "Allah'tan yerel basın var. Biz yerel basınımıza güveniyoruz. Bizim televizyonlarımız, gazetelerimiz, müteahhitlerimiz yok. Allah'tan yerel basın var. Onlar da sağ olsunlar teşekkür ediyoruz bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Türkiye'nin geldiği nokta malum. Bir seçim ortamındayız. Ülkenin durumu belli. Onun yanında bir altılı masa var; Türklüğü kaldıran, anayasanın ilk 6 maddesini kaldıran, son olarak Türk bayrağını kaldıran, sanki millet 40 satır mı 40 katır mı ikisi arasında mecbur gibi bir durum yaratılıyor. Hayır mecbur değilsiniz. Biz onun için ne cumhur ne millet tek yol memleket boşuna demiyoruz. Biz milletimize yeni bir yol, duruş gösteriyoruz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz. Bizim duruşumuz bu. Bu duruşumuzdan asla taviz vermeyiz. Herkesi partimize davet ediyoruz, sadece Atatürk düşmanları hariç. Onları istemiyoruz" dedi. İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ülkeyi 3A olarak nitelendirdiği akıl, adalet ve ahlak ile yöneteceğini söyledi.

Muharrem İnce Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlarla buluşmasının ardından 30 Aralık günü meydana gelen patlama ve yangın sonrasında 8 kişinin hayatını kaybettiği restoranın önüne giderek karanfil bıraktı, dua etti. Patlamada yakınlarını kaybeden ailelere de sabır ve metanet diledi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK

2023-01-08 21:13:45



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