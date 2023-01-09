Nazillispor'da Berkay gözde

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya kampını tamamlayan Nazilli Belediyespor'da altyapıdan bu sezon A takıma yükselen Berkay Aydoğmuş, kampın yıldızı oldu. Profesyonel kariyerinin ilk sezonundaki performansıyla U19 Milli Takımı'na da seçilmeyi başaran genç futbolcu, kampta 3-2 biten Serik Belediyespor ve 1-1 tamamlanan Boluspor maçlarında ağları sarstı. Berkay, kampta ortaya koyduğu performansla teknik direktör Mesut Toros'tan tam not aldı. Kampta 19 yaşına giren Berkay'ın doğum günü de sürpriz partiyle kutlandı. Berkay, sezonun ilk yarısında 8 lig, 3 Türkiye Kupası maçında oynayıp 2 gol atmıştı.

AKTAY ATİLLA'YA VEDA

Nazilli Belediyespor'un liglerde ilk şampiyonluğunu yaşadığı 1968-1969 sezonunun takım kaptanı olan Aktay Atilla hayatını kaybetti. Bir süredir Haluk Alıcık Huzur Evi'nde kalan Atilla'dan acı haber geldi. Efsane futbolcunun ölüm haberi, siyah-beyazlı camiayı yasa boğdu.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2023-01-09 12:20:14



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