Kuşadası açıklarında 31 kaçak göçmen yakalandı

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Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içindeki 31 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası açıklarında, 7 Ocak günü saat 04.00 sıralarında, lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibi, lastik bottaki 31 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2023-01-10 10:37:10



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