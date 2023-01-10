Aydın'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-AYDIN'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Bir evde yapılan aramada 92,73 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu kullanım aparatı, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 mermer heykel, 77 sikke, 16 adet kozalak şeklinde metal parçası, ruhsatsız 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 13 fişek ele geçirildi. G.T., Ç.T. ve S.T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerden S.T. serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen Ç.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, G.T. tutuklandı. Ele geçirilen eserler ise inceleme yapılmak üzere Aydın Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-01-10 13:27:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.