Nazilli Belediyespor'da iki yolcu 

NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Eşin Group Nazilli Belediyespor, daha öhce kulüp bulmalarını istediği iki futbolcusuyla yollarını kesin olarak ayırdı. Siyah-beyazlılar golcü Hüseyin Çolak ve orta saha Çağrı Bülbül'le vedalaştı. Bu sezon Nazilli Belediyespor'la 9 maça çıkıp gol sevinci yaşayamayan 32 yaşındaki Hüseyin, Batman Petrolspor'la anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı formayı 14 müsabakada terleten 30 yaşındaki Çağrı'nın ise Ankaraspor'a imza atacağı kaydedildi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)
2023-01-11 11:31:48
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