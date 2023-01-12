Nazilli Belediyespor'da Cemal şoku



NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcilerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor'da şok bir sakatlık yaşandı. Siyah-beyazlıların 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Cemal Şener sezonu kapattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcusu Cemal Şener sol diz bölgesinden sakatlanmıştır. Oyuncumuzun ilk müdahelesi sağlık ekibimiz tarafından gerçekleştirilimiş olup son çekilen MR'ı sonrasında sol diz ön çapraz bağda kopma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun önümüzdeki süreçte ameliyat olmasına karar verilmiştir. Oyuncumuzun daha güçlü aramıza döneceğinden hiç şüphemiz yok" denildi.

FATİH ÜGE VE AHMET GİTTİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyespor'da iki futbolcuyla daha yollar ayrıldı. Resmi açıklamada, "Teknik heyetimizin vermiş olduğu rapor doğrultusunda 2022-2023 sezonu ve sonraki süreç için profesyonel oyuncularımızdan Fatih Üge ve Ahmet Karadayı ile yollarımız ayrılmıştır. Fatih Üge ve Ahmet Karadayı´ya kulübümüze bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür eder , bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanılı. Fatih Üge, siyah-beyazlı kulüpte farklı dönemlerde toplam 10 sezondur forma giyiyordu. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2023-01-12 11:34:44



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