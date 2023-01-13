Efeler'e Yiğit geldi, Mustafa gitti

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AYDIN, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup´ta mücadele eden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü ara transfer döneminde sol bek takviyesi gerçekleştirdi. Aydın temsilcisi, Fatsa Belediyespor'dan Yiğit Köse'yi renklerine bağladı. Futbola 1461 Trabzon'da başlayan 22 yaşındaki futbolcu Trabzonspor, Giresunspor, Manisaspor, Trabzon Faroz, Eynesil Belediyespor, Arhavispor, Karaman FK, Sorgun Belediyespor ekiplerinde de top koşturdu.

Öte yandan Efeler'de defans oyuncusu Mustafa Ekin'le yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız oyuncularından Mustafa Ekin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Mustafa Ekin'e bugüne kadar vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-01-13 11:22:27



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