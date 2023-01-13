Kuşadasıspor'dan iki takviye

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KUŞADASI (Aydın), (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Kuşadasıspor, iki transfere imza attı.

Kuşadasıspor, 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'in iki futbolcusu Osman Işıklı ve Hasan Çelik'i renklerine bağladı. Bucaspor 1928'den yapılan açıklamada, "İlk yarıda Batman Petrol Spor'da kiralık olarak forma giyen ön libero Osman Işıklı ve kadromuzda yer alan sağ bek Hasan Çelik'in 2022-23 sezonu ikinci yarısı için yarım dönemliğine 3'üncü Lig takımlarından Kuşadasıspor'a kiralık olarak transferi gerçekleşmiştir" denildi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2023-01-13 11:22:01



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