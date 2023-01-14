Aydın filede THY ile rakip

AYDIN, (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde son olarak 11'inci hafta erteleme maçında deplasmanda VakıfBank'a 3-0 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 14'üncü hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları'nı konuk edecek. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Aydın ekibi ligde 14 puanla 10'uncu sırada, İstanbul temsilcisi ise 29 puanla 4'üncü basamakta yer alıyor. İlk yarıda oynanan maçı THY, 3-0 kazanmıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)
2023-01-14 10:46:00
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