Nazilli Belediyespor'un rakibi Afyonspor

NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 20 puanla düyme hattının bir basamak üzerinde tamamlayan Eşin Group Nazilli Belediyespor yarın ikinci devrenin ilk haftasında Hes İlaç Afyonspor'un konuğu olacak. Zafer Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Sinan Özcan görev yapacak. Son 5 maçında 1 galibiyet alabilen Nazilli Belediyespor bu karşılaşma öncesinde 20 puanla 18'inci basamakta yer alırken, 28 puana sahip Afyonspor ise 8'inci durumda.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)
2023-01-14 10:47:54
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