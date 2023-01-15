Efeler 09 SFK - Artvin Hopaspor: 0-2

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Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)STAT: Adnan Menderes

HAKEMLER: Şahin Berker, Ünal Doğru, Rıdvan Çevik

EFELER 09 SFK: Serkan Recep, Serdar (Dk. 67 Yiğit), Süleyman (Dk. 67 Furkan Tuşik), İshak, Umut, Furkan Çarkçı (Dk. 67 Murat), Aytaç (Dk. 21 Adnan), Sabutay Alper, Gökhan (Dk. 85 Emre), Rıdvan

ARTVİN HOPASPOR: Yusuf Ender, Fikret, Berkay, Rasimcan, Ramazan, Çayan (Dk. 67 Emrah), Caner (Dk. 85 Sercan), Arif, Mehmet (Dk. 85 Bedirhan), Bilal (Dk. 78 Eray)

GOLLER: Dk. 37 Caner, Dk. 90+1 Eray (Artvin Hopaspor)

SARI KARTLAR: Umut, İshak (Efeler 09 SFK), Bilal (Artvin Hopaspor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlayan Efeler 09 SFK, ikinci yarının açılış maçında evinde Artvin Hopaspor'a 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Aydın Adnan Menderes Stadı'ndaki karşılaşmanın gollerini 37'nci dakikada Caner ve 90+1'inci dakikada Eray kaydetti. Efeler bu puanla 27 puanda kalsa da Play-Off barajından çıkmadı.DHA-Spor Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

2023-01-15 16:07:43



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