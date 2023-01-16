Nazilli Belediyespor 1 puandan memnun

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında Play-Off'u hedefleyen Hes İlaç Afyonspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Eşin Group Nazilli Belediyespor puana sevindi. Teknik direktör Mesut Toros, zorlu bir deplasmana çıktıklarını belirterek, "Rakibimize pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Oyunda üstünlük kurmaya çalıştık. Hızlı hücum geçişleri ile pozisyonlar bulmaya çalıştık. Sıkıntılı bir dönemde gelmiştik. Zorlu deplasmandan alınan bir puan bizim için çok önemli. Oyuncularımın tümünü tebrik ediyorum. Afyonspor'a da başarılar diliyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2023-01-16 10:44:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.