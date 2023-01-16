Nazilli Belediyespor 1 puandan memnun

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında Play-Off'u hedefleyen Hes İlaç Afyonspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Eşin Group Nazilli Belediyespor puana sevindi. Teknik direktör Mesut Toros, zorlu bir deplasmana çıktıklarını belirterek, "Rakibimize pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Oyunda üstünlük kurmaya çalıştık. Hızlı hücum geçişleri ile pozisyonlar bulmaya çalıştık. Sıkıntılı bir dönemde gelmiştik. Zorlu deplasmandan alınan bir puan bizim için çok önemli. Oyuncularımın tümünü tebrik ediyorum. Afyonspor'a da başarılar diliyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2023-01-16 10:44:14
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