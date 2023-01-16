Aydın'da traktör sulama kanalına devrildi, sürücü öldü

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Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Köşk ilçesinde, sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü Derviş Taş (55), hayatını kaybetti.

Kaza, Serdaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesinden evine dönmek üzere 09 FF 606 plakalı traktörüyle yola çıkan Derviş Taş'ın kontrolünden çıkan traktör, savrularak DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Derviş Taş'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemelerinin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Köşk Burhan CEYHAN

2023-01-16 17:23:22



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