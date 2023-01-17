Aydın merkezli devre mülk dolandırıcılığına 20 tutuklama; diğer 52 şüpheli de adliyede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın merkezli devre mülk dolandırıcılığına 20 tutuklama; diğer 52 şüpheli de adliyede

DHA

Aydın merkezli devre mülk dolandırıcılığına 20 tutuklama; diğer 52 şüpheli de adliyede


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Kuşadası ilçesi merkezli 29 ilde, jandarmanın düzenlediği devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 52 şüpheliden 20'si tutuklandı. Gözaltındaki diğer 52 şüpheli de bu sabah adliyeye sevk edildi.
Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devre mülk dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin, devre mülk sahiplerine ait kişisel bilgileri yasa dışı yollarla ele geçirdiği tespit edildi. Dolandırıcılık şebekesi üyelerinin, farklı illerde kiraladıkları otel ve ofisler ile kendilerine bağlı avukatlara ait hukuk bürolarında eleman yetiştirdiği de belirlendi. Devre mülkleri daha yüksek fiyata yabancılara pazarlayacaklarını, aksi durumda dava yoluyla iptal iade bedeli alacaklarını belirten şüphelilerin, bu yolla ikna ettikleri 212 devre mülk sahibini dolandırdıkları tespit edildi. Toplamda 212 kişinin 342 milyon 88 bin 887 TL'sinin dolandırıldığı belirtildi.
Toplanan bilgi ve deliller ışığında harekete geçen jandarma ekipleri, önceki sabah Aydın merkezli İzmir, İstanbul, Düzce, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir, Mersin, Adana, Konya, Ankara, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Hatay, Gaziantep, Çorum, Kırklareli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Kastamonu, Van, Kocaeli ve Bitlis'te belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda avukatlar dahil, 104 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli evrak ile dijital materyaller ele geçirildi.
20 TUTUKLAMA
Gözaltına alınan 104 şüpheliden 52'si, dün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 31'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 32'si serbest bırakıldı.
Gözaltındaki diğer 52 şüpheli de jandarmadaki işlemlerinin ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevke dildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Burhan CEYHAN
2023-01-17 13:07:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın merkezli "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 56 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Aydın merkezli "usulsüz engelli raporu" operasyonunda ...
Aydın merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 20 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın merkezli devre mülk dolandırıcılığı ...
Aydın'da hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 2 ölü
YEREL HABERLER Aydın'da hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 2 ölü
Aydın'da traktör sulama kanalına devrildi, sürücü öldü
YEREL HABERLER Aydın'da traktör sulama kanalına devrildi, sürücü ...
Aydın'da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Aydın'da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü ...
Aydın'da kayıp olarak aranan 2 kişi çaya yuvarlanan araçta ölü bulundu
YEREL HABERLER Aydın'da kayıp olarak aranan 2 kişi çaya yuvarlanan ...
(Görüntülü)29 İLDE DEVRE MÜLK DOLANDIRICILARINA OPERASYON 104 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)29 İLDE DEVRE MÜLK DOLANDIRICILARINA ...
29 ilde devre mülk dolandırıcılarına operasyon: 104 gözaltı
YEREL HABERLER 29 ilde devre mülk dolandırıcılarına operasyon: 104 ...
Aydın Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası
Aydın merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 104 gözaltı
YEREL HABERLER Aydın merkezli devre mülk dolandırıcılığı ...
Germencik'te lise öğrencilerine meslek tanıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Germencik'te lise öğrencilerine meslek tanıtımı ...
Nazilli Belediyespor 1 puandan memnun
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor 1 puandan memnun
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Efeler 09 SFK - Artvin Hopaspor: 0-2
YEREL HABERLER Efeler 09 SFK - Artvin Hopaspor: 0-2
Efeler 09 - Artvin Hopaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Efeler 09 - Artvin Hopaspor (FOTOĞRAFLAR)
Kadıkalesi'ndeki kilisede ayazma ortaya çıkarıldı
YEREL HABERLER Kadıkalesi'ndeki kilisede ayazma ortaya çıkarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.