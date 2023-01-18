Nazilli Belediyespor Hüseyin Cihan'la imzaladı

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor Hüseyin Cihan Avcu'yu renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında Bayburt İl Özel İdarespor forması giyen deneyimli orta saha ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal iyi bir transfere imza attıklarını söyledi. Hüseyin Cihan Avcu ise, "Aydın Koçarlı Belediyespor altyapısında yetiştim. Altay'da profesyonel futbol hayatına başladım. Daha sonraki yıllarda Erzurumspor, Fethiyespor, Manisa FK, Erzincanspor, Kahramanmaraşspor, Şanlıurfaspor, Niğde Anadolu, Sivas Belediyespor ve son olarak Bayburtspor formaları giydim. Sezonun ilk yarısında ligde ve kupada16 maçta görev aldım. Şu anda da Nazilli Belediyespor'dayım. Elimden geleni yapacağım" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2023-01-18 10:27:06



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