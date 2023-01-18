Efeler 09 Mehmet Bektaş'ı renklerine bağladı

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AYDIN, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü ara transfer döneminde takıma takviyelerine devam ediyor. Yeşil-beyazlılar 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi GMG Kastomunuspor'dan kanat oyuncusu Mehmet Bektaş'ı transfer ederek renklerine bağladı. Mehmet Bektaş, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. 1'inci Lig ekibi Boluspor'da profesyonel olan 27 yaşındaki oyuncu Boluspor, Hacettepe, Gençlerbirliği, Aydınspor 1923, Etimesgut Belediyespor, Uşakspor, Sarıyer ve son olarak bu sezonun ilk yarısında GMG Kastamonuspor'da top koşturdu.

DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-01-18 10:47:33



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