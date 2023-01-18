Mühendis, satmak istediği evinde ölü bulundu

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Bahattin ALBAYRAK/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesine 4 gün önce İstanbul'dan gelen mühendis Bilgin Sönmez'in (62), satmak istediği müstakil evinde, banyoda cansız bedeni bulundu.

İstanbul'da yaşayan elektrik mühendisi Bilgin Sönmez, 4 gün önce Cumhuriyet Mahallesi 304 Sokak'taki müstakil evini, kat karşılığı müteahhide vermek için Aydın Nazilli'ye geldi. Geri dönmeyen ve telefon aramalarına da cevap vermeyen Sönmez'in yakınları, polise başvurdu. Bugün saat 10.00 sıralarında adrese giden ekipler, çilingire kapıyı açtırarak girdikleri evde, Sönmez'i banyoda çıplak ve hareketsiz yatarken buldu. Çağrılan sağlık ekipleri, Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şofbendeki elektrik kaçağı nedeniyle öldüğü tahmin edilen Sönmez'in cesedi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2023-01-18 14:22:51



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