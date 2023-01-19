Nazilli Belediyespor'da Cemal ameliyat oldu

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Eşin Group Nazilli Belediyespor'da sol diz ön çapraz bağlarından sakatlanan Cemal Şener ameliyat odu. İstanbul'da özel bir hastanede bıçak altına yatan deneyimli orta saha oyuncusunun sezonu kapattığı bildirildi. Nazilli Belediyespor resmi açıklama yaparak oyuncusuna geçmiş olsun dileklerinde bulundu.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2023-01-19 10:25:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.