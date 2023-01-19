Kuşadasıspor'da başkan değişmedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadasıspor'da başkan değişmedi

DHA

Kuşadasıspor'da başkan değişmedi


KUŞADASI, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Kuşadasıspor'un olağanüstü genel kurulunda Başkan Alim Emiroğlu güvenoyu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda yapılan kongrede tüzük değişikliğine gidilirken, kulübün ismi de değişti. Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'nün adı Kuşadasıspor Kulübü olarak yenilendi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de katıldığı genel kurulda oy birliği ile kulübün dernek statüsünden çıkarılmasına karar verildi. Profesyonel lige 22 yıl sonra dönen Kuşadasıspor'da Başkan Emiroğlu, hedeflerinin bir üst lig olduğunu dile getirdi. Yönetim listesi ise ilerleyen günlerde belirlenecek.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA
2023-01-19 10:41:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Belediyespor'da Cemal ameliyat oldu
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da Cemal ameliyat oldu
Aydın'da kontrolden çıkan araç iş yerine girdi
YEREL HABERLER Aydın'da kontrolden çıkan araç iş yerine girdi
Aydın'daki uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'daki uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi ...
(Görüntülü)EVDE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENEN ANNE VE 2 ÇOCUĞU ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)EVDE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENEN ...
Evde çıkan yangında dumandan zehirlenen anne ve 2 çocuğu öldü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Evde çıkan yangında dumandan zehirlenen anne ve 2 ...
Evde çıkan yangında dumandan zehirlenen anne ve 2 çocuğu öldü
YEREL HABERLER Evde çıkan yangında dumandan zehirlenen anne ve 2 ...
(Görüntülü) MÜHENDİS, SATMAK İSTEDİĞİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) MÜHENDİS, SATMAK İSTEDİĞİ EVİNDE ÖLÜ ...
Aydın'da soba gazından zehirlenen kadın ile 2 çocuğu öldü
YEREL HABERLER Aydın'da soba gazından zehirlenen kadın ile 2 çocuğu ...
Mühendis, satmak istediği evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Mühendis, satmak istediği evinde ölü bulundu
Aydın Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası
Efeler 09 Mehmet Bektaş'ı renklerine bağladı
YEREL HABERLER Efeler 09 Mehmet Bektaş'ı renklerine bağladı
Aydın merkezli "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 15 zanlı daha yakalandı
YEREL HABERLER Aydın merkezli "usulsüz engelli raporu" operasyonunda ...
Nazilli Belediyespor Hüseyin Cihan'la imzaladı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor Hüseyin Cihan'la imzaladı
Aydın merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 10 kişi daha tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın merkezli devre mülk dolandırıcılığı ...
(Görüntülü) 29 İLDEKİ DEVRE MÜLK DOLANDIRICILIĞINDA 30 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) 29 İLDEKİ DEVRE MÜLK DOLANDIRICILIĞINDA ...
29 ildeki devre mülk dolandırıcılığında 30 tutuklama
YEREL HABERLER 29 ildeki devre mülk dolandırıcılığında 30 tutuklama
Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Aydın Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası
Aydın'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aydın'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması ...
(Görüntülü) AYDIN MERKEZLİ DEVRE MÜLK DOLANDIRICILIĞINA 20 TUTUKLAMA; DİĞER 52 ŞÜPHELİ DE ADLİYEDE
YEREL HABERLER (Görüntülü) AYDIN MERKEZLİ DEVRE MÜLK ...
Aydın merkezli devre mülk dolandırıcılığına 20 tutuklama; diğer 52 şüpheli de adliyede / Ek foto
YEREL HABERLER Aydın merkezli devre mülk dolandırıcılığına 20 ...
Aydın merkezli devre mülk dolandırıcılığına 20 tutuklama; diğer 52 şüpheli de adliyede
YEREL HABERLER Aydın merkezli devre mülk dolandırıcılığına 20 ...
Aydın merkezli "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 56 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Aydın merkezli "usulsüz engelli raporu" operasyonunda ...
Aydın merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 20 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın merkezli devre mülk dolandırıcılığı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.