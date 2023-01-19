Aydın'ın rakibi Kuzeyboru

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AYDIN, (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde geçen hafta evinde Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Kuzeyboru ile kozlarını paylaşacak. Aksaray Spor Salonu'nda oynanacak 15'inci haftanın açılış karşılaşması saat 14.00'te başlayacak. Ligde 17 puanla 9'uncu sırada yer alan Aydın temsilcisi, 16 puanı bulunan bir basamak altındaki rakibini yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Aydın BŞB, rakibini ilk yarıda 3-2 mağlup etmişti.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-01-19 11:28:30



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