Aydın'da 2 kilo esrarla yakalanan şüpheli serbest

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Söke İlçesinde, jandarma ekipleri tarafından takibe alınan ve daha sonra durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü E.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından takibe alınan otomobili dün akşam saatlerinde Kisir Mahallesi yakınlarında durduruldu. Yapılan aramada otomobilin içerisinde 2 kilogram esrar ele geçirilirken, sürücü E.Y. gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHAN

2023-01-19 19:10:03



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