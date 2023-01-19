Evde çıkan yangında zehirlenen anne ve 2 çocuğu yan yana toprağa verildi



Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, evlerinde çıkan yangında dumandan zehirlenen Gamze Kılınç (24) ile çocukları Özcan Alkan Kılınç (5) ve Zübeyde Ayla Kılınç (3), Nazilli'de gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'nde, Yüksel Kılınç'a ait 2 katlı binanın üst katındaki evde, dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Hem elektrik hem de odun sobasının kullanıldığı evde çıkan yangında, kısa sürede evi duman kapladı. Gamze Kılınç ile çocukları Özcan Alkan Kılınç ve kızı Zübeyde Ayla Kılınç, dumandan etkilenerek evde mahsur kaldı. Çiftçilik yapan ve olay sırasında dışarıda olan Yüksel Kılınç ise eve geldiğinde yoğun dumanla karşılaştı. Güçlükle içeri giren baba Kılınç, eşi ve 2 çocuğunu hareketsiz buldu. Kılınç'ın ihbarı üzerine eve sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından evden çıkartılan anne ve 2 çocuğunun, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

BABA GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Anne ve 2 çocuğun cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, ilk olarak Gamze Kılınç'ın Nazilli´nin Esenköy Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenazeler, ikindi vakti Esenköy Hacı Saniye Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine eşi ve iki çocuğunu kaybeden Yüksel Kılınç, Nazilli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Seyfi Çalışkan, Kılınç ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede eşi ve çocuklarının tabutunun yanından ayrılmayan Yüksel Kılınç, taziyeleri kabul ederken, ayakta durmakta güçlük çekti. Acılı babayı yakınları teselli etti. Kılınan namazın ardından Esenköy Mahalle Mezarlığı'na götürülen cenazeler, gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2023-01-19 19:48:09



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