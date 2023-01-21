Nazilli Belediyespor evinde Batman Petrol'le oynayacak

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Eşin Group Nazilli Belediyespor, yarın evinde Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Tolga Akbaba düdük çalacak. Öte yandan Nazilli Belediyespor'da ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlılar sol bek oyuncusu Fatih Tultak'la yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başı takımımıza katılan stoper ve sol bek mevkilerinde görev alan Fatih Tultak ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonrasında anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Fatih´ e bugüne kadar verdiği emek ve hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" denildi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)
2023-01-21 10:57:26
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