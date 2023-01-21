Devre mülk dolandırıcılığında İzmir Barosu'na kayıtlı avukat da tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devre mülk dolandırıcılığında İzmir Barosu'na kayıtlı avukat da tutuklandı

DHA

Devre mülk dolandırıcılığında İzmir Barosu'na kayıtlı avukat da tutuklandı


Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN merkezli 29 ilde, jandarmanın düzenlediği devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda tutuklanan 30 kişi arasında, İzmir Barosu´na kayıtlı avukat Elif Akar'ın da olduğu ortaya çıktı.
Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devre mülk dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin, devre mülk sahiplerine ait kişisel bilgileri yasa dışı yollarla ele geçirdiği tespit edildi. Dolandırıcılık şebekesi üyelerinin, farklı illerde kiraladıkları otel ve ofisler ile kendilerine bağlı avukatlara ait hukuk bürolarında eleman yetiştirdiği de belirlendi. Şüphelilerin 'reklamasyon' adı altında devre mülklerini daha yüksek fiyatla zengin yabancılara pazarlayacaklarını ve anlaşmalı avukatlarıyla gerektiğinde dava yoluyla yüksek oranda iptal iade bedelleri alarak mağdur olmalarını önleyeceklerini söyleyerek ikna ettikleri 212 devre mülk sahibinden 50 bin ile 600 bin lira arasında para toplayarak dolandırdıkları belirlendi. Toplam 212 kişinin 342 milyon 88 bin 887 TL'sinin dolandırıldığı belirtildi.
Toplanan bilgi ve deliller ışığında harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Ocak'ta Aydın merkezli İzmir, İstanbul, Düzce, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir, Mersin, Adana, Konya, Ankara, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Hatay, Gaziantep, Çorum, Kırklareli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Kastamonu, Van, Kocaeli ve Bitlis'te belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Baskınlarda avukatlar dahil 104 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli evrak ile dijital materyaller ele geçirildi. 2 şüphelinin de önceki gün jandarmaya gelip, teslim olmasıyla gözaltı sayısı 106 oldu.
Jandarmadaki işlemeleri tamamlanan 106 şüpheliden 52'si, ertesi gün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 31'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 32'si de serbest bırakıldı. Diğer 54 şüpheli de 17 Ocak'ta adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Operasyonda tutuklu sayısı, 30'a yükseldi. Diğer 44 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklanan 30 kişi arasında, İzmir Barosu avukatlarından Elif Akar'ın da olduğu ortaya çıktı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2023-01-21 13:22:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Belediyespor evinde Batman Petrol'le oynayacak
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor evinde Batman Petrol'le ...
Yenipazar, Çine, İncirliova ve Germencik ilçelerinde karne heyecanı
YEREL HABERLER Yenipazar, Çine, İncirliova ve Germencik ilçelerinde ...
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Germencik’te halk eğitim kurusuna katılan 77 yaşındaki Necla Dolay karne aldı
YEREL HABERLER Germencik’te halk eğitim kurusuna katılan 77 ...
Aydın Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası
Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
(Görüntülü) AYDIN - EVDE ÇIKAN YANGINDA ZEHİRLENEN ANNE VE 2 ÇOCUĞU YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) AYDIN - EVDE ÇIKAN YANGINDA ZEHİRLENEN ...
Evde çıkan yangında zehirlenen anne ve 2 çocuğu yan yana toprağa verildi
YEREL HABERLER Evde çıkan yangında zehirlenen anne ve 2 çocuğu yan ...
Aydın'da 2 kilo esrarla yakalanan şüpheli serbest
YEREL HABERLER Aydın'da 2 kilo esrarla yakalanan şüpheli serbest
Aydın'da soba gazından zehirlenen kadın ile 2 çocuğu toprağa verildi
YEREL HABERLER Aydın'da soba gazından zehirlenen kadın ile 2 çocuğu ...
(Görüntülü) AYDIN&#039;DA KURU İNCİRİN ROTASI BELİRLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) AYDIN'DA KURU İNCİRİN ROTASI ...
Aydın Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası
Yenipazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinde Ekici yeniden seçildi
YEREL HABERLER Yenipazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet ...
Aydın'da otomobilde silahla vurulan kadın yaralandı
YEREL HABERLER Aydın'da otomobilde silahla vurulan kadın yaralandı
Aydın'da toplanan İncir Kurulu'ndan kuraklığa karşı gölet talebi
YEREL HABERLER Aydın'da toplanan İncir Kurulu'ndan kuraklığa karşı ...
Aydın'ın rakibi Kuzeyboru
YEREL HABERLER Aydın'ın rakibi Kuzeyboru
Kuşadasıspor'da başkan değişmedi
YEREL HABERLER Kuşadasıspor'da başkan değişmedi
Nazilli Belediyespor'da Cemal ameliyat oldu
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da Cemal ameliyat oldu
Aydın'da kontrolden çıkan araç iş yerine girdi
YEREL HABERLER Aydın'da kontrolden çıkan araç iş yerine girdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.