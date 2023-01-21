Kuşadasıspor - Alanya Kestelspor: 2-2

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KUŞADASI, (DHA)

STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Engin Atmaca, Selçuk Gökgöz, Melih Tan

KUŞADASISPOR: Salih Türker, Özgür, Onur, Hamit, Galip (Dk. 62 Taha), Emirhan (Dk. 86 Murat Türkkan), Muhammet (Dk. 71 Hasan), Salih Emir (Dk. 46 Ferhat), Ali Öztürk (Dk. 62 Çağrı), Murat Çaydemir

ALANYA KESTELSPOR: Onur Behiç Emre, Furkan Mehmet, Berkay, Alp, Buluthan (Dk. 60 Alihan), Yılmaz (Dk. 89 Murat Gürbüzerol), Ali Timurcioğlu, Batuhan (Dk. 90+7 Murat Şimşek), Muhammet Enes, Ahmet

GOLLER: Dk. 45 Ali Öztürk, 90+11 Murat Çaydemir (Kuşadasıspor), Dk. 52 ve Dk. 90 Emre (Alanya Kestelspor)

SARI KARTLAR: Hasan, Çağrı, Murat Çaydemir (Kuşadasıspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off potasında yer alan Kuşadasıspor evinde zirve hesapları yapan Armoni Alanya Kestelspor'la son dakikada attığı golle 2-2 berabere kaldı. Kuşadasıspor maçın 45'inci dakikasında Ali ile golü buldu ve ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Alanya Kestel 52'de Emre ile eşitliği yakaladı: 1-1. Müsabakanın 90'ıncı dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Emre takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 1-2. Maçın 90+11'inci dakikasında Kuşadasıspor Murat Çaydemir'in golüyle yenilgiden kurtuldu. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2023-01-21 16:11:51



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