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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşin Group Nazilli Belediyespor - Batman Petrolspor: 1-1

DHA

Eşin Group Nazilli Belediyespor - Batman Petrolspor: 1-1


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)STAT: Nazilli İlçe
HAKEMLER: Tolga Akbaba, Melih Kurtuluş, Buğur Han Güler
EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya Mehmet, Furkan, Mert Özyıldırım (Dk. 46 Nurettin), Mert Er Estik, Şükrü Kaan, Emre, Bilal (Dk. 46 Bertuğ), Hakkı Can, Berkay (Dk. 77 Erdem), Anıl
BATMAN PETROLSPOR: Yunus Emre Ebu Sıddık (Dk. 70 Berkant), Okan, Serdar, Hüseyin, Şahin, Ferdi, Yusuf Onur, Mahsun (Dk. 60 Fatih), Ozan (Dk. 70 İbrahim), Tuncay (Dk. 87 Semih)
GOLLER: Dk. 16 Ferdi (Batman Petrolspor), Dk. 57 Nurettin (Nazilli Bld)
SARI KARTLAR: Şükrü Kaan, Mert Özyıldırım, Nurettin, Mehmet, Anıl (Nazilli Bld), Ferdi, Şahin (Batman Petrol)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 21'inci hafta mücadelesinde Eşin Group Nazilli Belediyespor evinde Batman Petrolspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın 16'ncı dakikasında konuk ekip Ferdi'nin golüyle öne geçti. İlk yarı Batman Petrolspor'un üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Nazilli, 57'nci dakikada oyuna sonradan giren Nurettin ile skora denge getirdi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla galibiyet özlemi 3 maça yükselen Nazilli Belediyespor 22 puana yükselirken, Batman temsilcisinin puanı 24'e çıktı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2023-01-22 16:04:34

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