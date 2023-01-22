Eşin Group Nazilli Belediyespor - Batman Petrolspor: 1-1

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Tolga Akbaba, Melih Kurtuluş, Buğur Han Güler

EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya Mehmet, Furkan, Mert Özyıldırım (Dk. 46 Nurettin), Mert Er Estik, Şükrü Kaan, Emre, Bilal (Dk. 46 Bertuğ), Hakkı Can, Berkay (Dk. 77 Erdem), Anıl

BATMAN PETROLSPOR: Yunus Emre Ebu Sıddık (Dk. 70 Berkant), Okan, Serdar, Hüseyin, Şahin, Ferdi, Yusuf Onur, Mahsun (Dk. 60 Fatih), Ozan (Dk. 70 İbrahim), Tuncay (Dk. 87 Semih)

GOLLER: Dk. 16 Ferdi (Batman Petrolspor), Dk. 57 Nurettin (Nazilli Bld)

SARI KARTLAR: Şükrü Kaan, Mert Özyıldırım, Nurettin, Mehmet, Anıl (Nazilli Bld), Ferdi, Şahin (Batman Petrol)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 21'inci hafta mücadelesinde Eşin Group Nazilli Belediyespor evinde Batman Petrolspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın 16'ncı dakikasında konuk ekip Ferdi'nin golüyle öne geçti. İlk yarı Batman Petrolspor'un üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Nazilli, 57'nci dakikada oyuna sonradan giren Nurettin ile skora denge getirdi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla galibiyet özlemi 3 maça yükselen Nazilli Belediyespor 22 puana yükselirken, Batman temsilcisinin puanı 24'e çıktı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2023-01-22 16:04:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.