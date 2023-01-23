Timinciler Çayı'nın zeytinyağı tesislerinin atık sularıyla kirlendiği iddiası



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki Timinciler Çayı'nın, çevredeki zeytinyağı işletmelerinden bırakılan atık sular nedeniyle siyaha büründüğü ileri sürüldü. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu sular, çay vasıtasıyla Büyük Menderes Nehri'ne karışıyor. Menderes'i kirlettikten sonra Bafa Gölü Tabiat Parkı ile Ege Denizi'ne kadar gidiyor. Bunların mutlaka engellenmesi gerekiyor" dedi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ile bir grup doğasever, Koçarlı ilçesinde dağlarda yürüyüşe çıktı. Doğa tutkunları Cincin Mahallesi'ne geldiklerinde, bölgeden geçerek Büyük Menderes Nehri'yle birleşip, Bafa Gölü ve Ege Denizi'ne dökülen Timinciler Çayı'nın simsiyah aktığını fark etti. Sürücü ile yanındakiler, çayın bölgedeki zeytinyağı işletmelerinden salınan atık sular nedeniyle kirletildiğini iddia etti. Doğaseverler, 10 kilometre uzunluğundaki çaydaki kirliliği, cep telefonlarıyla da görüntüledi.

'ÇOK GÜZEL BİR ÇAY ANCAK SİMSİYAH AKIYOR'

Timinciler Çayı'nın kenarında açıklama yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Geçtiğimiz günlerde, Sarıkemer Mahallesi'ndeki Büyük Menderes Nehri üzerindeki taş köprünün tıkanması ve kirli sular nedeniyle uyarıda bulundum. Konu basına yansıyınca bölgeye gelen yetkililer inceleme yaptı. Şu anda da Koçarlı ilçesinin dağlarında bir çayın yatağındayız. Burası doğa olarak harika bir yer. Çok güzel bir çay ancak simsiyah akıyor. Bunun nedeni zeytinyağı işletmelerinden derelere akıtılan zeytinyağı kara suyu atıklarıdır. Bu sular, çay vasıtasıyla Büyük Menderes Nehri'ne karışıyor. Menderes'i kirlettikten sonra Bafa Gölü Tabiat Parkı ile Ege Denizi'ne kadar gidiyor. Bunların mutlaka engellenmesi gerekiyor. Bu derelerin mutlaka Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerince denetlenip, kirletenler hakkında gerekli yaptırımları mutlaka uygulaması gerekiyor" dedi.

'BU DOĞAYA HİÇ YAKIŞMIYOR

Meryem Dere de "Doğa yürüyüşünde görmek istediğim en son görüntü bu. Bu doğaya hiç yakışmıyor. O kadar güzel ormanlar ve ağaçlar var. Çayın simsiyah suyu görünce çok şaşırdım. Olacak iş değil" diye konuştu.

İlk defa EKODOSD doğa yürüyüşüne katıldığını belirten Yağmur Eğibilen ise "Yürüyüş sırasında çaydaki, özellikle bizden sonraki nesiller için de hiç hoş olmayacak ve daha da kötüleşecek bir görüntü var. Umarım, bunun için bir şeyler yaparlar" dedi.

Mesrure Coşkun, "Hiç bu kadar kötü akan çay görmedim. Bir an önce bunun ceza mı kesilecek, çayın kirletilmesinin önüne mi geçilecek, ne yapılacaksa bir an önce harekete geçilmeli. Bu böyle olmaz" diye konuştu.

'İNCELEME BAŞLATILACAK'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Aydın İl Müdürlüğü yetkilileri ise Timinciler Çayı çevresindeki zeytinyağı işletmelerinde inceleme başlatılacağını bildirdi. Konuna ilişkin yapılan açıklamada, "Aydın'da faaliyette olan 180 zeytinyağı işletmesi var. Bu işletmelerden 168'i bugüne kadar denetlendi. Çevreyi kirlettiği belirlenenlere cezai işlem uygulandı. Kalan 12 işletme de en kısa sürede denetlenip, kirliliğe neden olan varsa cezai işlem yapılacak" denildi. Yetkililer, Timinciler Çayı kenarındaki zeytinyağı işletmelerinden bir bölümünün de daha önce denetlendiğini kaydetti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Koçarli Burhan CEYHAN

2023-01-23 16:04:59



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