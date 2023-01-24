Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)İZMİR-Aydın yolunda, kargo yüklü TIR'da seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. TIR ve kargolar, kullanılamaz hale geldi.
İzmir-Aydın yolu Germencik Kızılçam viyadüğünde, kargo şirketine ait olan, Murat Birer yönetimindeki TIR, seyir halindeyken alev aldı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Birer'in yara almadan kurtulduğu yangında TIR, kullanılamaz hale gelirken, kargolar ise tamamen yandı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2023-01-24 12:20:51
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