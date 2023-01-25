Aydın'da belediye otobüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

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Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ), kızları Simge Bakır'ı (32) yüksek lisans başvurusu için getiren ailenin cipi, belediye otobüsüyle çarpıştı. Kazada Nural Bakır (59) hayatını kaybederken, kızı ve eşi dahil 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Efeler ilçesindeki Aydın Adnan Menderes Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Turan Bakır'ın (58) kullandığı 35 ACP 436 plakalı cip, Gökhan Özel (32) yönetimindeki 09 DB 710 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada cipte bulunanlardan Simge Bakır'ın annesi Nural Bakır, hayatını kaybetti. Turan Bakır ve kızı Simge Bakır ile otobüs şoförü Gökhan Özel ve yolcu olarak bulunan ADÜ Aydın Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü öğretim görevlisi Tuğba Kavlu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Nural Bakır'ın cansız bedeni de polis ve savcı incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Nural Bakır'ın eşi Turan Bakır ile birlikte fen bilimleri ve teknolojisi öğretmeni kızları Simge Bakır'ı İzmir'den Adnan Menderes Üniversitesi'ne yüksek lisans başvurusu için getirdikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir de kaza yerine gelerek bilgi aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-01-25 13:08:16



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