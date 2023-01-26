Nazilli'de gündem Muhammed

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, dış transferde listesine Karacabey Belediyespor'dan 29 yaşındaki sağ kanat Muhammed Himmet Ertürk'ü ekledi. Başkan Ünal Önal, ligde zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Yönetim olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Teknik direktörümüzün isteği doğrultusunda da transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak kanat oyuncusu Muhammed Himmet Ertürk'ün transferini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Muhammed, Denizlispor ile anlaşmak istiyor. Denizlispor'un transfer tahtası kapalı olduğu için kulüpten cevap bekliyor. Ancak biz de bu oyuncu arkadaşımıza talibiz. Kendisinden cevap bekliyoruz" dedi.
DHA-Spor Türkiye-Aydın
2023-01-26 11:21:31
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