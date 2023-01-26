Villadan ziynet eşyası hırsızlığına 3 tutuklama

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Didim ilçesinde bir villaya girip, altın kolye, 2 küpe ve 1 bileklik çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

Polis, dün akşam Hisar Mahallesi 2319 Sokak'taki bir villaya hırsız girdiği yönündeki ihbarı değerlendirip, harekete geçti. Polisin geldiğini fark eden şüpheliler, kaçtı. Çevrede çalışma yapan polis, şüphelilerden 1'inin yolda, diğer 2'sini Kehribar Caddesi'ndeki bir evin çatısında yakaladı. F.B., A.K. ve S.T.'nin üzerinde yapılan aramada; villadan çaldıkları altın kolye, 2 küpe ve 1 bileklik ele geçirildi. Şüpheliler, polisteki sorgularında suçlarını itiraf etti. Öte yandan A.K.'nin 'iş yeri dokunulmazlığı ihlal etme', 'mala zarar verme' ve 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 5 ay hapis cezası, F.B.'nin ise 'konut dokunulmazlığı', 'firar' ve 'hırsızlık' suçlarından 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-01-26 12:36:05



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