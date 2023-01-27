Aydın'ın konuğu Çukurova 

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AYDIN, (DHA)MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son 2 maçında Türk Hava Yolları ve Kuzeyboru'yu (D) 3-1'lik skorlarla mağlup ederek çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın evinde Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'la karşılaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 16'ncı hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak.

Ligde 6 galibiyetle 9'uncu sırada yer alan Aydın temsilcisi, 7 galibiyeti bulunan bir basamak üzerindeki rakibini yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. İlk yarıda Adana'da oynanan maçı Çukurova ekibi 3-0 kazanmıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-01-27 10:22:44



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