Didim'de deniz kenarında ceset bulundu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN´ın Didim ilçesinde, deniz kenarında ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin kişinin Tarık Çalpan (57) olduğu öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Altınkum Mahallesi 1'inci Koy Mevkisinde meydana geldi. Deniz kenarından geçen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir erkek görünce polise ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tarık Çalpan olduğu öğrenilen kişinin öldüğü belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Çalpan´ın cenazesi önce Didim devlet Hastanesi morguna oradan da otopsi İçin İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Tarık Çalpan´ın kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra belli olacağı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-01-28 01:50:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.