Efeler 09 Spor Futbol Kulübü - Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0

AYDIN, (DHA)-STAT: Adnan Menderes

HAKEMLER: Mazlum Doğan Bodur, Sedef Aktan, Gökmen Çambel

EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Serkan Recep, Uğur (Dk. 90 Mehmet), Süleyman (Dk. 90 Mahmut), Umut (Dk. 46 Emre) (Dk. 82 Berkan), Adnan, Furkan, Ömer (Dk. 61 Murat), Sabutay Alper, Gökhan, Hakan Can

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: İlker Okan (Dk. 28 Umut), Selim (Dk. 58 Volkan), Ferhat, Ufuk, Ulaş, Rauf (Dk. 75 Doğan), Savaş, Kayhan (Dk. 46 Ahmet Can), Erçağ, Mustafa Ethem (Dk. 28 Ramazan)

GOL: Dk. 21 Sabutay Alper (Efeler 09)

SARI KARTLAR: Emre, Furkan (Efeler 09), Ahmet Can (Tepecikspor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Efeler 09 Spor Futbol Kulübü evinde Büyükçekmece Tepecikspor'u 1-0 mağlup etti. Aydın ekibinin golünü 21'inci dakikada Sabutap Alper kaydetti. Bu sonuçla 2 maçlık yenilgi serisine son veren Efeler 09, ligde 30 puana ulaşıp Play-Off hattındaki yerini korudu. Tepecikspor ise 22 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-01-29 16:05:35



