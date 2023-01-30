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Nazilli Belediyespor korkutuyor

DHA

Nazilli Belediyespor korkutuyor


NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Çorum FK'ya 4-2 kaybeden Eşin Group Nazilli Belediyespor düşme hattına yaklaştı. Galibiyet hasretini 4 maça çıkaran siyah-beyazlıların 16'ncı Tarsus İdman Yurdu ile arasında 2 puan fark kaldı. Daha önce şampiyon yaptığı takımına döndükten sonra 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alan teknik direktör Mesut Toros, zorlu süreci atlatacaklarını belirterek, "Çorum'da iyi mücadele ettik ama puan alamadık. Bundan sonraki maçlarımız son derece önemli. Dikkatli olacağız ve hatalarımızdan gerekli dersleri çıkaracağız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)
2023-01-30 11:56:05

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