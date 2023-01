Kuşadası açıklarında geri itilen 19 kaçak göçmen kurtarıldı 

Tülay AKSAY/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 19 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Kuşadası açıklarında, önceki gün saat 05.30'da, Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içindeki 40 kaçak göçmen yakalandı. Aynı gün saat 17.10'da ise can salında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi alındı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içindeki 19 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik gemisi ile kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2023-01-31 09:44:28



