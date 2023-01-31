Aydın BŞB filesine takviye

AYDIN, (DHA)MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor'un ABD'li orta oyuncu Shealyn McNamara ile anlaştığı iddia edildi.
Son olarak Almanya'da Nawaro Straubing forması giyen 23 yaşındaki voleybolcunun önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. McNamara daha önce ülkesinde Auburn Üniversitesi ve Rutgers Üniversitesi'nin formalarını giydi. DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)
2023-01-31 10:53:09
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