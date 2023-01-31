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Yarış motosikletiyle uyuşturucu sevkiyatına tutuklama

DHA

Yarış motosikletiyle uyuşturucu sevkiyatına tutuklama


Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDINİzmir yolu girişinde, polisin takip sonucu durdurduğu yarış motosikletinde 2 kilo 992 gram metamfetamin ile yakalanan Bülent Erdem (30), tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente İzmir yönünden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Yarış tipi motosikletle uyuşturucu taşıdığı belirlenen Bülent Erdem, takibe alındı. Aydınİzmir yolu Efeler girişinde durdurulan motosiklette arama yapan polis, çanta içinde 2 kilo 992 gram metamfetamin ele geçirdi. Motosiklet sürücüsü Erdem ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Erdem, çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2023-01-31 11:05:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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