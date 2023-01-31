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Nazilli'de kayıp müteahhide ait olduğu sanılan kafatası ve kemik parçaları bulundu

DHA

Nazilli'de kayıp müteahhide ait olduğu sanılan kafatası ve kemik parçaları bulundu


Murat GÜRKAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir arkadaşıyla gittikleri ilçe merkezinden dönüşte otomobilden inen ve 109 gündür kendisinden haber alınamayan müteahhit İsmail Demiral'a (71) ait nüfus cüzdanı, pantolon, kemer cüzdan, ayakkabı, etrafa saçılmış bir miktar para ile yine ona ait olduğu sanılan kafatası ile kaval kemikleri bulundu. Kafatası ve kemik parçalarının Demiral'a ait olup olmadığının tespiti için Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.
Nazilli'nin kırsal Bağcıllı Mahallesi'nde oturan evli, 4 çocuk babası müteahhit İsmail Demiral, geçen 14 Ekim'de öğlen saatlerinde komşusu İrfan Ekşi'nin kullandığı otomobille Nazilli'ye gitti. İlçe merkezinde otomobilden inen Demiral, burada başka bir arkadaşıyla buluştu. Ekşi'nin de buradaki işlerini halletmesinin ardından ikili, saat 17.30 sıralarında eve dönmek üzere tekrar yola çıktı. Demiral, Yeşil Mahalle, Kasap Kahvehaneleri mevkisine geldiklerinde otomobilden indi. Demiral'ın akşam eve gitmemesi, telefonlarına da cevap vermemesi üzerine jandarmaya kayıp, ihbarında bulundu. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 100 komandoyla bölgede dronla arama kurtarma çalışması başlattı.
'OLAY GÜNÜ ÜZERİNDE 5 BİN LİRA VARDI'
Ergün Demiral, babasının kaybolduğu gün üzerinde sattığı incirin parası olan 5 bin lira olduğunu belirterek, "Babam, kimseye kötülüğü dokunmayan, kendi halinde biriydi. Husumetli olduğu kimse de yoktu. Sadece hafif ölçüde alzheimer başlangıcı vardı. Hayatından endişe ediyoruz. Kendisini gören veya yerini bilenlerin, insaniyet namına en yakın polis veya jandarma karakoluna haber vermesi bekliyoruz" dedi.
EN SON TURAN MAHALLESİ'NDE OLDUĞU BELİRLENDİ
Jandarma ekipleri, bölgedeki bir incir işletmesinin güvenlik kamerası görüntülerinden Demiral'ın otomobilden indikten sonra yürüyerek bölgeden Turan Mahallesi yönüne gittiğini tespit etti. Demiral'ın telefon sinyalinden de bu bölgede olduğunun belirlenmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştı. Turan Mahallesi başta olmak üzere 180 kilometrelik bir alanda jandarma arama çalışması yaptı. Mahalle halkının da destek verdiği arama çalışmalarından sonuç alınamadı. 
KAFATASI VE KEMİK PARCASI İLE DEMİRAL'A AİT KIYAFET VE KİMLİK BULUNDU
Bugün saat 16.00 sıralarında Topandağı mevkisindeki zeytin bahçesine giden Gizem Özer, bir insan kafatası buldu. Gizem Özer'in ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada kaval kemiği, kıyafetler ve Demiral'a ait kimlik buldu. Eşi Fatma Demiral ve oğlu Ergün Demiral'a yaptırılan teşhiste eşyaların 109 gündür kayıp olan Demiral'a ait olduğu belirlendi. Ancak kafatası ve kemik parçasının ise Demiral'a ait olup, olmadığının tespiti için Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.
Kafatasını bulan Gizem Özer ise "Kafatasının köpekler tarafından 3 kilometre mesafedeki Eğriboyun Mezarlığı'ndan getirilmiş olabileceğini düşünüp, bulduğumuz yere gömdük. Daha sonra kafatasını bulduğumuz yerin 30 metre kadar uzağında bu defa bir erkek pantolonu, ayakkabı, kemer, İsmail Demiral adına düzenlenmiş bir nüfus cüzdanı ve etrafa saçılmış bir miktar para ile insan kaval kemiği bulduk. Jandarmayı aradık" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN
2023-01-31 19:40:52

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