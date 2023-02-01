Nazilli Belediyespor'da Önal ve Toros değerlendirmelerde bulundu



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Eşin Group Nazilli Belediyespor'un Başkanı Ünal Önal ve teknik direktör Mesut Toros değerlendirmede bulundu. Son 4 maçını kazanamayan siyah-beyazlılarda basının karşısına çıkan Başkan Önal, yönetime yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Alınan kötü sonuçlar icin camiadan özür dileyerek sözlerine başlayan Ünal Önal, "Yönetim kurulu üyelerimizin iyi niyetinden şüphe duymuyorum. Ligde iyi sonuçlar alamadığımız için taraftarımızdan özür diliyorum. İddia edildiği gibi kulübümüzde veya yönetimimizde gruplaşmalar olmadı. Gelecek desteklerle ileriki süreçte daha iyi sonuçlar alacağız" dedi.

Kulübün mali durumu hakkında bilgi veren Önal, "Futbolculara ödenmesi gereken 400 bin TL borç bulunuyor. SGK ve vergi borçlarıyla birlikte 7 milyon 500 bin TL civarında borcumuz var. Yapılandırmaya çalışıyoruz. Sponsorumuz Rıdvan Eşin ödemesi gereken meblağları ödedi" şeklinde konuştu. Teknik direktör Mesut Toros ise bulundukları konumdan dolayı mutsuz olduklarını dile getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, "Göreve geldiğimde hiç oynamamış olan Serkan'ı oynattım ama sonra gitti. Doğukan alındı, Furkan'ı oynattım. Fatih Üge'nin takımı daha çok sahiplenmesi lazımdı ama o da gitmek istedi ve gitti. Bu takımda bütünlük sağlama adına her şeyi yaptım. Almayı düşündüğümüz iki oyuncu vardı ama son anda bozuldu. Şu an ki durumdan mutsuzum. Şampiyon olduğumuz dönemdeki gibi sinerji istiyorum" yorumunu yaptı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2023-02-01 12:22:37



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