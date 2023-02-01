Eski eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Didim ilçesinde Celal Taşkıran (69) Almanya´da yaşayan 32 yıl önce ayrıldığı eski eşi Yeter Zorba´yı (69) 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 20.30 sıralarında Efeler Mahallesi 1381 sokakta bir evde meydana geldi. Celal Taşkıran 1972 yılında evlendiği Yeter Zorba ile 1991 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Boşandıktan sonra Almanya´ya giden Yeter, her yıl Türkiye´ye geldiğinde Taşkıran'ın Didim'deki evinde kaldı. Yeter kısa bir süre önce geldiği evde akşam saatlerinde eski eşi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Celal Taşkıran mutfaktan aldığı bıçakla eski eşini çeşitli yerlerinden 15 kez bıçakladı.

POLİSİ ARAYARAK KENDİNİ İHBAR ETTİ

Celal Taşkıran olaydan sonra öldürdüğü eski eşinin başından ayrılmayarak, polisi aradı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yeter Zorba´nın hayatının kaybettiği belirlendi. Zorba´nın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp´a gönderildi. Celal Taşkıran ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Taşkıran suçunu itiraf ederek, her geldiğinde eski eşiyle sürekli kavga ettiklerini bu nedenle öldürdüğü itiraf etti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-02-01 22:20:59



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