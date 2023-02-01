Eski eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü (2)

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TARTIŞMANIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki ilk ifadesinde Taşkıran´ın, eski eşi Yeter Zorba´yı Tarsus ilçesinde bulunan evlerinin satışı için vekalet istediği ancak yaşanan anlaşmazlığın ardından çıkan tartışma soncu öldürdüğünü söylediği öğrenildi. (DHA)Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-02-01 22:40:27



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