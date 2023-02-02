Nazilli Belediyespor'un maçı pazar gününe alındı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor'un 4 Şubat Cumartesi günü evinde oynayacağı Sivas Belediyespor karşılaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçeye gerçekleştireceği ziyareti nedeniyle 5 Şubat Pazar gününe alındı.
Nazilli Belediyespor yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı gün ilçeye ziyareti nedeniyle maçın tarihinin değiştirilmesi için Futbol Federasyonu'na talepte bulundu. Federasyon, Nazilli İlçe Stadı'ndaki maçı pazar günü aynı saate aldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2023-02-02 10:51:29
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